20.11.2025 05:08:39

Indian Shares Open Higher On Firm Global Cues

(RTTNews) - Indian shares were slightly higher in early trade on Thursday, mirroring firm cues from global markets as AI darling Nvidia's strong results and commentary boosted investors' appetite for riskier assets.

The benchmark BSE Sensex was up 178 points, or 0.20 percent, at 85,366 while the broader NSE Nifty index edged up by 46 points, or 0.20 percent, to 26,098.

Reliance Industries gained 1 percent after its FMCG subsidiary Reliance Consumer Products forayed into the pet care segment with the launch of Waggies.

Adani Enterprises rose 1.3 percent. The company has received approval from its creditors for its Rs. 14,535 crore offer to acquire the insolvent Jaiprakash Associates.

SpiceJet added nearly 2 percent after its board issued 83,34,091 equity shares at a price of Rs. 42.32 per share on a preferential basis to GASL Aviation Holdings.

NBCC India rallied 2.2 percent on securing a project management consultancy contract worth Rs. 2,966.10 crore from the Nagpur Metropolitan Region Development Authority.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
03:24 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich zurückhaltend -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen