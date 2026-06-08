Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
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08.06.2026 13:23:23
Indian stock markets dive amid Middle East escalation
India's Sensex and Nifty have fallen over 13% and 10% in 2026, hurting retail investors. Monday's stock losses only add to that pain. Meanwhile, Kerala is in danger of landslides amid monsoon showers. Follow live.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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