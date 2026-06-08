Indian Sucrose zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Indian Sucrose hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 15,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indian Sucrose 20,72 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,12 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,08 Milliarden INR.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 17,90 INR beziffert. Im Vorjahr waren 22,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,11 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at