Indian Terrain Fashions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indian Terrain Fashions äußerte sich am 01.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,220 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Indian Terrain Fashions mit einem Umsatz von insgesamt 817,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 687,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at