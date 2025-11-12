Indian Terrain Fashions stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Indian Terrain Fashions hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Indian Terrain Fashions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,920 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 858,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,01 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at