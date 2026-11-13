Indian Terrain Fashions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Indian Terrain Fashions hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 INR gegenüber -0,080 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Indian Terrain Fashions im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indian Terrain Fashions 1,01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at