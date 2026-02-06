Indian Terrain Fashions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indian Terrain Fashions ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indian Terrain Fashions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,51 INR gegenüber -0,750 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent auf 1,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 968,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

