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02.11.2026 06:31:29
Indian Toners Developers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Indian Toners Developers gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indian Toners Developers 1,04 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Indian Toners Developers im vergangenen Quartal 411,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indian Toners Developers 388,6 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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