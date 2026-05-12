Indian Toners Developers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indian Toners Developers hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indian Toners Developers 6,30 INR je Aktie verdient.

Indian Toners Developers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 457,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 26,21 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 21,13 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,66 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at