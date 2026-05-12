12.05.2026 06:31:29

Indian Toners Developers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Indian Toners Developers hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indian Toners Developers 6,30 INR je Aktie verdient.

Indian Toners Developers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 457,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 407,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 26,21 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 21,13 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,66 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen