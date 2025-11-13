Indian Toners Developers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indian Toners Developers äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,07 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,12 Prozent auf 388,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 376,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at