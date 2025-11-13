|
Indian Toners Developers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Indian Toners Developers äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,07 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,12 Prozent auf 388,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 376,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
