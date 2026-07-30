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30.07.2026 06:31:29
Indian Toners Developers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Indian Toners Developers hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Indian Toners Developers 1,51 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indian Toners Developers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 362,1 Millionen INR im Vergleich zu 391,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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