Indians Aktie
ISIN: US45566P1057
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24.04.2026 15:27:21
Indians forced to return home as Iran war rocks Gulf economy
Thousands of Indian workers were forced to leave their jobs in the Gulf nations behind and return home due to the Iran war. Their future remains unclear, and now India itself is feeling the economic impact.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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