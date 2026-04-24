Indians Aktie

Indians für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US45566P1057

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24.04.2026 15:27:21

Indians forced to return home as Iran war rocks Gulf economy

Thousands of Indian workers were forced to leave their jobs in the Gulf nations behind and return home due to the Iran war. Their future remains unclear, and now India itself is feeling the economic impact.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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