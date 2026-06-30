Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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30.06.2026 05:42:14
India's biggest share sales tell the story of a country glued to its phones
NSE and Jio Platforms embody the sweeping changes in how India has consumed, invested and transacted over the past decade.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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