Tell Aktie

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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023

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30.06.2026 05:42:14

India's biggest share sales tell the story of a country glued to its phones

NSE and Jio Platforms embody the sweeping changes in how India has consumed, invested and transacted over the past decade.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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