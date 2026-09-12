Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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12.09.2026 08:23:27
India's BRICS strategy tested with Xi, Putin set to visit
New Delhi's "America Plus" approach sees India deepening its ties with China and Russia, while also trying to keep BRICS from turning into an anti-Western platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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