Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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12.09.2026 17:59:27

India's BRICS strategy tested with Xi, Putin set to visit

New Delhi's "America Plus" approach sees India deepening its ties with China and Russia, while also trying to keep BRICS from turning into an anti-Western platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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