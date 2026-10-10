Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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10.10.2026 13:57:36
India’s central bank tries to shore up rupee as it nears record lows
Rise in energy costs due to US-Israel war on Iran has put downward pressure on the currency of the world’s fastest-growing major economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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