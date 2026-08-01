LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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01.08.2026 02:31:19
India's 'Cockroach' protesters face ongoing legal pressure
After forcing the resignation of India's education minister, student activists say a crackdown continues despite government promises to drop criminal cases against protesters.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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