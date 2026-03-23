Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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23.03.2026 15:49:26
India’s economy strong enough to face external shocks, RBI says
The capacity and resilience of the Indian economy to absorb external shocks have strengthened over timeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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