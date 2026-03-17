Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.03.2026 09:43:20
India's Parliament adds an LGBTQ+ voice for the first time
A renowned lawyer who has become India's first openly queer member of parliament, Menaka Guruswamy from West Bengal has said she will stand for "equality, fraternity and non-discrimination."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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