SBI Funds Management Aktie
ISIN: INE640G01020
|
17.07.2026 07:32:50
India’s SBI Funds Management attracts over US$31 billion in bids in country’s 4th most subscribed IPO
The country’s largest asset manager oversees funds worth 12.5 trillion rupees as at March 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SBI Holdings Inc.
Analysen zu SBI Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SBI Funds Management Limited Registered Shs
|0,00
|0,00%
|SBI Holdings Inc.
|14,54
|-0,03%