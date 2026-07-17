SBI Holdings Aktie
WKN: 591037 / ISIN: JP3436120004
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17.07.2026 07:32:50
India’s SBI Funds Management attracts US$31 billion in bids in country’s fourth-most-subscribed IPO
India’s largest asset manager oversees funds worth US$131 billion as of March 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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