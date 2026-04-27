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27.04.2026 06:03:37
India’s Sun Pharma to buy US-listed Organon in about US$11.8 billion deal
Sun Pharma will buy all the outstanding shares of Organon for US$14 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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