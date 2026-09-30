Indico Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Indico Resources hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Indico Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,690 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,070 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Indico Resources ein Ergebnis je Aktie von 0,320 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at