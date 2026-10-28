Jio Platforms Aktie
ISIN: INE0BJO01010
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28.10.2026 12:36:00
Indien: Jio Platforms schafft stärksten Börsengang des Landes
Ein Rekordbörsengang, große Zukunftspläne und ein verärgerter Elon Musk: Dafür steht das indische Unternehmen Jio Platforms. Am ersten Handelstag legten die Aktien der Firma einen Sprung von 21 Prozent hin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Jio Platforms Limited Registered Shs 144A Reg S
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