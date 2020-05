Indien beginnt eine der größten Rückholaktionen der Welt

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat eine der größten Aktionen der Welt zur Rückholung im Ausland gestrandeter Bürger begonnen. Insgesamt sollen mindestens 190 000 Inder nach Hause geholt werden - und diese Zahl wird sich nach Angaben des Zivilluftfahrtministers Hardeep Puri vermutlich um ein Vielfaches erhöhen. Die Bundesrepublik Deutschland hatte insgesamt mehr als 240 000 Deutsche heimgeholt.

Die ersten Flieger kämen aus Abu Dhabi und Dubai und sollten Donnerstagnacht in Kerala eintreffen, sagte eine Sprecherin der staatlichen Fluggesellschaft Air India am Donnerstag. Ein Schwerpunkt der Rückholaktion sollen zunächst die Golfstaaten sein, wo Millionen Inder als günstige Arbeitskräfte gearbeitet hatten. Etliche hätten wegen der Corona-Krise ihre Arbeit verloren und Visa seien abgelaufen.

Innerhalb einer Woche sollten zunächst rund 14 800 Inder mit 64 Flugzeugen aus 12 Ländern zurückgeflogen werden, hieß es von Indiens Zivilluftfahrtministerium. Ebenfalls Priorität sollen unter anderem Studenten erhalten, deren Unterkünfte wegen Covid-19 geschlossen wurden, dazu medizinische Notfälle, Ältere sowie Schwangere. Für die Rückholaktion sollen neben Verkehrsflugzeugen auch Militärtransporter und Kriegsschiffe eingesetzt werden, hieß es vom der Regierung.

Es dürften nur Leute zurück, die keine Coronavirus-Symptome zeigten. Rückkehrer müssen zudem zwei Wochen in einem Krankenhaus oder einer anderen staatlichen Institution in Quarantäne und werden anschließend auf Covid-19 getestet. Zur Sicherheit müssen alle eine Kontaktverfolgungs-App der Regierung herunterladen. Diese App hatten im 1,3-Milliarden-Einwohner-Land in den vergangenen Wochen mehr als 90 Millionen Menschen installiert. Kritiker befürchten, dass sie bald für alle obligatorisch wird - in einem Land ohne nationales Datenschutzgesetz.

Für die Rückholaktion müssten die Betroffenen zwischen umgerechnet knapp 150 und rund 1220 Euro zahlen. Noch im März hatte Außenminister Subrahmanyam Jaishankar indische Staatsbürger im Ausland aufgefordert, erst zurück nach Indien zu kommen, wenn sich die Corona-Situation beruhigt hat. Inzwischen gibt es nach offiziellen Angaben in Indien knapp 53 000 bestätigte Covid-19-Fälle, von denen mehr als 1700 an der Lungenkrankheit gestorben sind./asg/DP/mis