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08.06.2026 15:35:38
Indien: Öltanker im Persischen Golf in Brand
NEU-DELHI (dpa-AFX) - Ein Öltanker mit 24 indischen Seeleuten an Bord ist im Persischen Golf in Brand geraten. Es gebe Berichte über ein Feuer auf der "MT Marivex", teilte das Ministerium für Schifffahrt in Neu-Delhi mit. Nach vorliegenden Informationen seien jedoch alle indischen Besatzungsmitglieder in Sicherheit. Angaben zur Ursache des Brands, möglichen Schäden und ob das Schiff Ziel eines Angriffs gewesen sein könnte, wurden zunächst nicht gemacht.
Laut dem Schiffsdatendienst MarineTraffic befand sich der 134,85 Meter lange Tanker nahe der Küste Omans im Persischen Golf. Er fuhr demnach unter der Flagge Palaus. Unweit des Aufenthaltsorts befindet sich die für den weltweiten Handel wichtige Straße von Hormus, die derzeit de facto durch den Iran blockiert wird.
Der Tanker habe zum Zeitpunkt des Brands keine Ladung gehabt, berichteten die Zeitung "The Indian Express" und andere indische Medien unter Berufung auf das Ministerium. Die Hintergründe des Vorfalls würden von den indischen Behörden derzeit untersucht./dg/DP/men
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