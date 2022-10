Indien verhängt 165-Millionen-Euro-Bußgeld gegen Google-Mutter

NEU DELHI (dpa-AFX) - Die indischen Wettbewerbshüter haben gegen die Google (Alphabet C (ex Google))-Konzernmutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ein Bußgeld in Höhe von 13,37 Milliarden Rupien (165 Millionen Euro) verhängt. Die Wettbewerbskommission des Landes wirft Google vor, die dominante Rolle seines Android -Betriebssystems missbraucht zu haben, um sein Hauptgeschäft der Online-Suche zu stärken. In einer Mitteilung vom Donnerstag hieß es, mit den vorinstallierten Google-Apps würden Android-Nutzer dazu bewegt, die Google-Suche zu nutzen. Die Wettbewerbskommission wies Google an, Änderungen vorzunehmen - unter anderem die Möglichkeit, Google-Apps zu deinstallieren.

Indien ist als bald offiziell bevölkerungsreichstes Land der Welt ein interessanter Wachstumsmarkt für Google und andere Silicon-Valley-Firmen. Android-Handys sind in Indien sehr beliebt./asg/DP/he