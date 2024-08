Indien will zu Lösung des Ukraine-Kriegs beitragen

KIEW (dpa-AFX) - Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei einem Besuch in Kiew die Bereitschaft seines Landes betont, in jeglicher Art und Weise zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine beizutragen. "Präsident Selenskyj weiß, dass wir es gut mit der Ukraine meinen", sagte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar nach einem Treffen Modis mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - nur Wochen nach einem Besuch des indischen Regierungschefs in Moskau. "Wir glauben, dass dieser Konflikt enden muss." Der Außenminister erklärte auch, dass die indische Diplomatie sich grundsätzlich nicht an Sanktionen gegen andere Länder beteilige. "Wir erwarten, dass beide Seiten an einer Lösung arbeiten", sagte er.

Gemeinsame Erklärung erinnert an Schweizer Gipfel

In einer gemeinsamen Erklärung erinnerten Selenskij und Modi an das Friedenstreffen in der Schweiz im Juni. Russland hatte daran nicht teilgenommen, Indien die Abschlusserklärung nicht unterzeichnet. Trotzdem nannten Modi und Selenskiyj nun dieses Kommuniqué eine Grundlage für mögliche Friedensverhandlungen. Betont wurde auch die Bedeutung der UN-Charta, die allen Staaten die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen zusichert.

Indien - das bevölkerungsreichste Land der Welt - verhält sich neutral zu dem Krieg. Bislang hat das Land allerdings noch keine konkreten Vorschläge für eine Konfliktlösung durch Dialog gemacht. Der Subkontinent pflegt gute Beziehungen zum Westen und zu Moskau, von dem er mit Blick auf seine Militärausrüstung stark abhängig ist, auch wenn er versucht, diese Abhängigkeit zu verringern. Während des Kriegs ist Indien zudem zu einem der größten Käufer von billigem russischem Öl geworden.

Moskau hatte Modi erst im Juli besucht - zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs. Bilder des Treffens, bei dem sich Modi und Putin umarmten, gingen um die Welt und wirkten in vielen westlichen Ländern verstörend. Selenskyj verurteilte damals die Nähe Modis zum Kremlchef. Jaishankar sagte dazu: "Es gibt einen kulturellen Unterschied, den Menschen im Westen möglicherweise nicht verstehen", sagte er. "Heute hat Premier Modi auch Selenskyj umarmt." Die Ukraine hofft auf die Unterstützung Indiens, weil es weltpolitisch eine wichtige Stimme ist./asg/DP/ngu