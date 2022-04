Indiens Premier Modi besucht Scholz und Macron

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indiens Premierminister Narendra Modi wird bei seiner ersten Auslandsreise in diesem Jahr erstmals Kanzler Olaf Scholz besuchen. Die beiden Politiker werden bei den 6. deutsch-indischen Regierungskonsultationen kommende Woche in Berlin den Vorsitz haben, teilte das Außenministerium in Neu Delhi am Mittwoch mit. Der Besuch sei eine Gelegenheit die Kooperation der beiden Länder zu vertiefen. Anschließend wolle Modi in Frankreich Präsident Emmanuel Macron treffen.

Indien vertritt bislang eine neutrale Haltung im Ukraine-Krieg. Es hat den Angriffskrieg Russlands nicht verurteilt und trägt auch die Sanktionen nicht mit. Stattdessen kauft Indien beispielsweise mehr günstiges Öl aus Russland. Auch bei seiner militärischen Ausrüstung und bei Ersatzteilen ist Indien stark auf Moskau angewiesen./asg/DP/zb