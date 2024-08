Indiens Premierminister Modi besucht Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Inmitten des russischen Angriffskrieges besucht Indiens Premierminister Narendra Modi am Freitag erstmals die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew ist ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geplant, wie das indische Außenministerium vorab mitteilte.

Indien verhält sich nach offiziellen Angaben neutral zum russischen Angriffskrieg. Es trägt westliche Sanktionen gegen Moskau nicht mit und ist zu einem der größten Käufer von billigem russischem Öl auf dem Weltmarkt geworden. Neu-Delhi wirbt immer wieder für eine Konfliktlösung durch Dialog. "Indien ist fest davon überzeugt, dass kein Problem auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann. Der Verlust unschuldiger Menschen auf Schlachtfeldern ist die größte Herausforderung für die Menschheit", sagte Modi am Donnerstag bei einem Besuch in Polen. Dessen Ministerpräsident Donald Tusk ermutigte Modi zu einer Vermittlerrolle in dem Konflikt.

Erst im Juli hatte der indische Ministerpräsident Moskau besucht. Bilder des Treffens, bei dem sich Modi und der russische Präsident Wladimir Putin umarmten, gingen viral. Selenskyj verurteilte die Nähe Modis zum Kremlchef. Indien wiederum wies die Kritik zurück.