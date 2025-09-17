|
17.09.2025 16:09:38
Indiens Teilnahme an Militärmanöver Sapad besorgt EU
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Pläne der EU für eine deutlich engere Kooperation mit Indien werden von der jüngsten Beteiligung des Landes am russisch-belarussischen Militärmanöver Sapad überschattet. Das Vorgehen Indiens sorge für große Besorgnis, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas in Brüssel. Es stelle sich die Frage, warum das Land an einer für EU-Staaten existenzbedrohlichen Übung teilnehme, wenn es sich eigentlich engere Beziehungen zur EU wünsche.
Kallas stellte am Mittwoch in Brüssel gemeinsam mit Handelskommissar Maros Sefcovic eine Strategie vor, mit der die Zusammenarbeit mit Indien eigentlich deutlich gestärkt werden soll - auch vor dem Hintergrund der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, ist nun allerdings unklar. Auch die Gespräche über ein geplantes Freihandelsabkommen verliefen zuletzt schleppend. Bei der jüngsten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche seien weniger Fortschritte erzielt worden als erhofft, sagte Sefcovic.
Indien hatte sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Neu-Delhi mit 65 Soldaten an der am Dienstag zu Ende gegangenen Großübung Sapad 2025 beteiligt. Nach Angaben aus Nato-Kreisen wurden bei ihr auch militärische Operationen trainiert, die bei einem Angriff auf Staaten im Osten der EU zum Einsatz kommen könnten. Schauplätze waren Manövergelände in Belarus und Russland, aber auch die Ostsee und die polare Barentssee./aha/DP/nas
