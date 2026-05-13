Indigo Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Indigo Acquisition hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Indigo Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at