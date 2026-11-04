Indigo Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Indigo Acquisition hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at