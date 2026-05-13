Indigo Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Indigo Acquisition ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indigo Acquisition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at