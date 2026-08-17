Indigo Paints: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Indigo Paints hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,76 INR gegenüber 5,44 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3,70 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,09 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at