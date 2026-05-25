25.05.2026 06:31:29

Indigo Paints stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indigo Paints hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,94 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Indigo Paints im vergangenen Quartal 4,25 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Indigo Paints 3,88 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 30,44 INR. Im Vorjahr waren 29,76 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,05 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13,38 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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