IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,27 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at