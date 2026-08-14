IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IndiGrid Infrastructure Trust Series - IV hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,54 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,39 Prozent auf 10,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at