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22.05.2026 06:31:29
Indiqube Spaces: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Indiqube Spaces hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,860 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4,08 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,280 INR beziffert. Im Vorjahr waren -7,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,28 Milliarden INR gegenüber 10,59 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,150 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 14,82 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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