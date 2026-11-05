Indiqube Spaces: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Indiqube Spaces hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,480 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,92 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,67 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 1,200 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,50 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at