Indiqube Spaces gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indiqube Spaces ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Indiqube Spaces die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Indiqube Spaces hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,49 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,420 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4,24 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at