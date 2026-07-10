Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.07.2026 12:40:00
Indische Apple-Produktion: Günstiger dank Importerleichterungen
Apple soll mindestens 25 Prozent aller iPhones in Indien herstellen lassen. Bislang sind auf Komponenten Zölle zu entrichten, die die Regierung nun streicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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