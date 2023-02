Indische Tata lotet Batteriefabrik in Europa aus

Barcelona (Reuters) - Die indische Tata-Gruppe erwägt laut einem Insider den Bau einer Batteriezellfabrik in Europa.

Als Standorte kämen Spanien oder Großbritannien in Frage, sagte eine Person mit Kenntnis der Angelegenheit der Nachrichtenagentur Reuters. Die Autosparte des Mischkonzerns wolle ihre Lieferketten in Europa ausbauen. Der Finanzchef von Tata Motors hatte Reuters im Januar gesagt, die Muttergesellschaft erwäge Werke in Indien und Europa zu errichten, um Batteriezellen für Elektrofahrzeuge herzustellen. Die Pläne für Europa zielten darauf, Batterien für den zu der Firmengruppe gehörenden Luxusautobauer Jaguar Land Rover bereitzustellen, der über Werke in Großbritannien und der Slowakei verfügt. Für Spanien als EU-Mitglied würden Fördermittel für die Herstellung von Elektroautos und Batterien sprechen.

Als möglichen Standort zieht Tata Zuera in der Nähe von Saragossa im Nordosten des Landes als Standort in Betracht. Es sei derselbe Standort, den sich Volkswagen zunächst für eine Batteriefabrik angesehen habe, die der Konzern nun etwa drei Autostunden weiter südlich in Valencia errichtet. Tata-Vertreter aus Indien und Großbritannien hätten an Treffen mit Beamten der spanischen Regierung und der aragonischen Regionalregierung teilgenommen, hieß es. Dabei sei auch der potenzielle Standort besucht worden. Tata lehnte einen Kommentar ebenso ab wie die Regionalregierung von Aragon.