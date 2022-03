Indischer MSO GTPL Hathway wählt Verimatrix zum Schutz seiner umfangreichen Einführung von Android TV

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, teilte heute mit, dass GTPL Hathway Limited ("GTPL"), Indiens größter Multi-Service-Operator (MSO) und Anbieter von digitalem Kabelfernsehen und Breitbanddiensten das Video Content Authority System (VCAS) von Verimatrix ausgewählt hat, um die Sicherheit seines DVB-Hybrid-Netzwerks für Millionen von Geräten zu gewährleisten, die auf Google Android TV basieren.

Verimatrix VCAS for DVB Hybrid wurde als zukunftssichere und skalierbare Sicherheitslösung für Premium-Video-Content entwickelt und bietet GTPL eine einzigartige Kombination aus Schutz und Flexibilität, die vor dem Hintergrund der Expansion und Entwicklung von Bereitstellungsmethoden in Indien notwendig geworden ist.

"Verimatrix ist ein bewährtes, marktführendes Content-Security-System, das eine besonders einfache Implementierung ermöglicht und uns die Gewissheit verschafft, dass wir unser Angebot jederzeit problemlos anpassen können", so Anirudhsinh Jadeja, Managing Director bei GTPL Hathway. "Durch die Wahl von Verimatrix für unsere Sicherheitsanforderungen erhalten wir erheblich mehr als nur einen studiokonformen Schutz. GTPL profitiert außerdem von erweiterten Workflow- und Integrationsoptionen sowie der Fähigkeit, über eine einzige Sicherheitsplattform schnell neue Abonnenten zu gewinnen – in allen unseren Geschäftsbereichen und über zusätzliche Geräte, die wir zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen."

"Wir freuen uns sehr, GTPL Hathway als einen unserer neuesten Kunden ankündigen zu können. Damit bauen wir auf unserer Reputation auf, die wir bei seinem Schwesterunternehmen Hathway erworben haben", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Der große Kundenstamm von GTPL Hathway in Indien erhält ein nahtloses Unterhaltungserlebnis mit Premium-Inhalten, und hinter den Kulissen können die Betreiber das volle Potenzial der Sicherheitsinnovationen und des preisgekrönten Kundensupports von Verimatrix nutzen. Dadurch erhält GTPL Hathway die Sicherheit, die es heute benötigt, kombiniert mit der Leistung und Skalierbarkeit für die Anforderungen von morgen."

Über GTPL Hathway

GTPL Hathway Limited, ein Anbieter digitaler Kabelfernsehdienste, ist in Indien die Nummer eins unter den MSOs und der sechstgrößte private kabelgebundene Breitbanddienstleister. Wir sind die Nummer eins als Kabel-TV- und Breitbandkabel-Serviceanbieter in Gujarat und die Nummer zwei als Kabel-TV-Serviceanbieter in Westbengalen. Unsere digitalen Kabelfernsehdienste erreichen mehr als 1.100 Städte in ganz Indien in den Bundesstaaten Gujarat, Westbengalen, Maharashtra, Goa, Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Tripura, Meghalaya, Manipur, Jharkhand, Telangana, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa und Karnataka. Zum 31. Dezember 2021 bedienten wir etwa 7,5 Millionen zahlende Kabelfernsehkunden sowie 765.000 Breitbandkunden bei etwa 4,4 Millionen angeschlossenen Haushalten.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht seinen Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

