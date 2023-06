Inditex-Aktie: Inditex kann Umsatz und operatives Ergebnis steigern

Umsatz und operatives Ergebnis stiegen im ersten Geschäftsquartal bis Ende April kräftig, wie die im EURO STOXX 50 notierte Zara -Mutter am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Auch die neuen Sommerkollektionen kommen den Angaben zufolge bei der Kundschaft gut an. Neben Zara zählen die Marken Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, und Stradivarius zu dem spanischen Unternehmen.

Den Erlös konnte Inditex in den drei Berichtsmonaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro steigen. Sämtliche Regionen hätten hierzu beigetragen, auch der Online-Handel entwickele sich "sehr zufriedenstellend".

Noch stärker als der Umsatz kletterte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) - hier betrug der Zuwachs 43 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Allerdings hatte im vergangenen Jahr noch ein negativer Sondereffekt im Zusammenhang mit dem Rückzug aus dem Russland-Geschäft das Ergebnis belastet. Analysten hatten nun mit weniger Betriebsgewinn gerechnet. Unter dem Strich lag der Gewinn mit fast 1,2 Milliarden Euro um 54 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Auch im aktuellen zweiten Geschäftsquartal konnte Inditex bisher an den starken Lauf anknüpfen. Von Anfang Mai bis zum 4. Juni sei der Umsatz in den Filialen und im Online-Handel gerechnet zu konstanten Währungen um 16 Prozent angezogen, hieß es weiter.

ARTEIXO (dpa-AFX)