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WKN: 756434 / ISIN: ES0148396015

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Konsumflaute 03.06.2026 11:18:38

Inditex-Aktie klettert: Zara-Mutter mit Umsatz- und Gewinnsprung zum Jahresauftakt

Inditex-Aktie klettert: Zara-Mutter mit Umsatz- und Gewinnsprung zum Jahresauftakt

Die Zara-Eigentümerin Inditex hat im ersten Geschäftsquartal der verhaltenen Konsumlaune getrotzt.

Umsatz und Gewinn legten zu. Die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden, teilte der Konzern am Mittwoch in Arteixo mit. Bei den Anlegern kam das sehr gut an.

Für die Aktie ging es zuletzt um 5,5 Prozent auf 55,60 Euro nach oben. Sie nahm damit nach dem Rücksetzer Anfang März wieder Kurs auf die Jahreshochs um 58 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel moderat an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten aber fast 18 Prozent zugelegt.

Für James Grzinic vom Analysehaus Jefferies hat Inditex einen robusten Jahresauftakt hingelegt. Das organische Umsatzwachstum und die Entwicklung seit Anfang Mai belegten die Fähigkeit der Spanier, in einem schwierigeren europäischen Marktumfeld ihre Marktanteile auszubauen. Die erneut bestätigte Bruttomargen-Prognose auf Vorjahresniveau bestärke überdies die Überzeugung, dass Inditex in der Lage sei, die Auswirkungen des zunehmenden Drucks auf die Herstellungskosten einzudämmen.

Auch für Branchenexperte Sreedhar Mahamkali von der Schweizer Großbank UBS sollte die bestätigte Margenprognose die Anlegersorgen wegen der Entwicklung der Fracht- und Rohstoffkosten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg beruhigen.

Laut Richard Chamberlain von der kanadische Bank RBC hat der Textilkonzern die Markterwartungen zum Jahresauftakt knapp übertroffen und zudem einen starken Start ins zweite Quartal hingelegt, auch wenn letzterer von positiven Kalendereffekten begünstigt worden sei.

Der Umsatz der Spanier stieg im ersten Quartal (bis Ende April) des Geschäftsjahres 2026/27 um knapp sechs Prozent auf rund 8,7 Milliarden Euro. Der Erlös fiel damit im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 8,8 Prozent. Im Mai zog das um Währungseffekte bereinigte Wachstum auf 11,5 Prozent an.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im ersten Quartal um sieben Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro und damit rund fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Zu Inditex gehören neben dem Flaggschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius.

Im XETRA-Handel notierte die Inditex-Aktie zuletzt 4,99 Prozent fester bei 55,52 Euro. Zu Inditex gehören neben dem Flaggschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius.

/err/zb/stk

ARTEIXO (dpa-AFX)

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Inditex-Aktie gewinnt: Gewinn der Zara-Mutter steigt

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