Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 756434 / ISIN: ES0148396015

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Konsumflaute getrotzt 09.09.2026 08:22:38

Inditex-Aktie leichter: Halbjahresergebnis enttäuscht

Inditex-Aktie leichter: Halbjahresergebnis enttäuscht

Der spanische Textilhändler Inditex kann trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation auf ein erstes Geschäftshalbjahr mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn blicken.

Die Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien bei den Kunden gut angekommen, teilte der Konzern mit Marken wie Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti und Stradivarius in Arteixo mit. Inditex-Chef Oscar Garcia Maceiras sprach laut Mitteilung von "exzellenten Resultaten". Analysten hatten sich von der Halbjahresbilanz allerdings noch einen Tick mehr erhofft, die Aktie lag vorbörslich mit über zwei Prozent im Minus. In den ersten Wochen des zweiten Halbjahres zogen die Umsätze im Jahresvergleich um 9 Prozent an.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bis Ende Juli stieg nach Konzernangaben der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Dabei dämpften negative Wechselkurseffekte das Wachstum etwas, währungsbereinigt habe das Erlösplus bei 9,2 Prozent gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte nominal ebenfalls um fast acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier mit gut 3,9 Milliarden gerechnet. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 3,0 Milliarden Euro, das waren fast 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

/tav/men/stk

ARTEIXO (dpa-AFX)

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