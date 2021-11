Inditex bekommt neuen Vorstandschef - Ortega-Tochter soll Verwaltungsrat leiten

Der seit knapp zweieinhalb Jahren amtierende Vorstandsvorsitzende Carlos Crespo werde sofort durch Oscar Garcia Maceiras ersetzt, teilte das im EuroSTOXX 50 notierte Unternehmen am Dienstag in Arteixo mit. Crespo bleibe allerdings im Konzern, zu dem unter anderem die Marken Bershka, Massimo Dutti und Zara gehören, und verantwortet ab sofort im Vorstand das operative Geschäft. Der 85-jährige Unternehmensgründer und Eigentümer Amancio Ortega regelte zudem die Besetzung an der Spitze des Verwaltungsrats. Diesen soll ab April 2022 seine 37-jährige Tochter Marta Ortega leiten. Inditex wurde 1975 von Amancio Ortega gegründet und ist an der Börse gut 92 Milliarden Euro wert. Der Firmengründer hält rund 59 Prozent der Anteile. Sein Vermögen wird von der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit auf etwas mehr als 70 Milliarden Dollar taxiert. Er ist damit der drittreichste Europäer.

ARTEIXO (dpa-AFX)