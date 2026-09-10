Inditex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inditex stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inditex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inditex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,01 Milliarden EUR im Vergleich zu 10,08 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,534 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 10,92 Milliarden EUR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at