Inditex Aktie
WKN: 756434 / ISIN: ES0148396015
|Positive Analyse
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27.07.2026 11:38:08
Inditex gefragt: Barclays-Hochstufung verleiht Aktie Rückenwind
Sie legte unter den Spitzenwerten im festen EuroStoxx 50 um 2,86 Prozent auf 56,02 Euro zu.
Analyst Matthew Clements hob sein Kursziel auf 62,50 Euro an und stufte die Aktie des Zara-Mutterunternehmens Inditexvon "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Er sieht die Bewertung der Aktie des spanischen Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau.
Zudem lobte er die Preisgestaltungsmacht und Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität.
/ck/mis
LONDON (dpa-AFX Broker)
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