Inditex Aktie

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WKN: 756434 / ISIN: ES0148396015

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Positive Analyse 27.07.2026 11:38:08

Inditex gefragt: Barclays-Hochstufung verleiht Aktie Rückenwind

Inditex gefragt: Barclays-Hochstufung verleiht Aktie Rückenwind

Die Aktien von Inditex haben am Montag von einer Hochstufung durch die britische Bank Barclays profitiert.

Sie legte unter den Spitzenwerten im festen EuroStoxx 50 um 2,86 Prozent auf 56,02 Euro zu.

Analyst Matthew Clements hob sein Kursziel auf 62,50 Euro an und stufte die Aktie des Zara-Mutterunternehmens Inditexvon "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Er sieht die Bewertung der Aktie des spanischen Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau.

Zudem lobte er die Preisgestaltungsmacht und Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität.

/ck/mis

LONDON (dpa-AFX Broker)

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